Kastamonu'da "Şair ve Yazarlar Sempozyumu-2" düzenlendi

Kastamonu'da, 62. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu-2' gerçekleştirildi. Valilik ve üniversite işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda, kütüphanelerin önemine dair konuşmalar yapıldı ve geçmiş etkinliklerin kalıcı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Topluluğu işbirliğinde düzenlenen sempozyum, 100. Yıl Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, burada yaptığı konuşmada, 62. Kütüphane Haftası'nın "İyileştiren Kütüphaneler" temasıyla kutlandığını hatırlattı.

Etkinlikler çerçevesinde Kitap Sanatları Sergisi'nin açılacağını ve "Ilgaz Şiir Akşamları" etkinliğinin yapılacağını anlatan Ergün, "Bütün halk kütüphanelerimizin çağın gereklerine uygun, Bakanlığımızın vizyonuna, misyonuna, koyduğu hedeflere uygun hale getirmek için bir değerlendirme yapmamız, eksikliklerimizi tespit etmemiz, imkanlarımız ölçüsünde giderebilmemiz, gidermek için de çalışmamız, gayret etmemiz gerekiyor." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven ise kütüphanelerin kitaplardan ibaret olmadığını, insan ruhunu dinlendiren mekanlar olduğunu belirtti.

Geçen yıl düzenlenen sempozyumdaki bildirilerin kitap haline getirildiğini aktaran Seven, "Bu geleneği kalıcı hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Zeki Gürel ise "Kastamonu, geçmişten beri eserleriyle, tarihiyle, kültürel tabiatıyla öncü şehirlerdendi. Sinop'tan Üsküdar'a kadar Kastamonu'ydu. Dolayısıyla bu kadar geniş bir coğrafyanın kültürel birikimini Kastamonu'da yeniden yaşatmak durumundayız." diye konuştu.

Gürel, düzenlenen etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.

Programa, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Erdal Arslan, 100. Yıl Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Göçmen ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Beklenen buluşma gerçekleşti

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak