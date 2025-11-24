Haberler

Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programla kutlandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, öğretmenlerin hayatımızdaki önemine vurgu yaptı. Programda şiir ve müzik dinletileri yer aldı ve öğretmenlere ödüller verildi.

Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, nerede bir başarı varsa onun arkasında mutlaka bir öğretmen dokunuşu olduğu belirtti.

Kendi hayatında da iz bırakan öğretmenleri olduğunu anlatan Dallı, "Saliha Yıldırım adında bir öğretmenim vardı. Birinci ve ikinci sınıfı bir köy okulunda okumuş, ondan sonra İstanbul gibi bir yere gitmiş, diğer öğrencilerden son derece geri kalmış bir öğrenci düşünün. Kadıncağız, her gün ders sonralarında bana özel vakit ayırdı. Bir süre sonra aradaki mesafeyi kapatarak diğer öğrencilerle eşit mesafeye geldim. Hayatımızı şekillendiren işte bu öğretmenlerimizdir. Bugün bir ilin valisiyim ve bunu öğretmenlerime borçluyum." diye konuştu.

Dallı, Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek, "Başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temenni ediyor, görevdeki öğretmenlerimize de başarılı bir çalışma hayatı diliyorum." dedi.

Şiir ve müzik dinletileri ile aday öğretmenlerin yemin töreninin yapıldığı programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi, hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
