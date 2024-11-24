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Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
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Kastamonu'nun Küre ve Tosya ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kastamonu'nun Küre ve Tosya ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Küre Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğin ardından program sona erdi.

Programa, Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Feyza Küçük, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel
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