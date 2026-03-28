Kastamonu'da heyelan tatbikatı

KASTAMONU'da gerçekleştirilen 2026 Yılı Yerel Düzey Heyelan Tatbikatı'nda, heyelan senaryosu gerçeğe yakın şekilde canlandırıldı.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda 2026 Yılı Yerel Düzey Heyelan Tatbikatı düzenlendi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hem masa başı, hem de sahada icra edilen tatbikata AFAD, jandarma arama kurtarma, sağlık, itfaiye ekipleri ile akredite arama kurtarma ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları katıldı. Tatbikatta yaklaşık 50 hanelik bir köyde meydana gelen büyük ölçekli heyelan senaryosu canlandırıldı.

Alınan ihbarın ardından ekipler hızla harekete geçerken, AFAD bünyesinde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Olay yerine ulaşan ekipler, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 hanede arama kurtarma çalışmaları yürütürken, hasar gören diğer yapılarda tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalarda jandarma arama kurtarma köpeği 'Piton' da görev aldı. Senaryo gereği heyelandan etkilenen vatandaşlara ulaşılmasıyla birlikte tatbikat tamamlandı.

