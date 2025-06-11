Kastamonu'da 18 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan E.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasıyla aranan E.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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