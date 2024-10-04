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Kastamonu'da 162 Kasa Küçük Balık Ele Geçirildi

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yapılan denetimlerde, 162 kasa avlanabilir boyuttan küçük balık ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye 10 bin 494 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da 162 kasa küçük balık ele geçirildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 162 kasa avlanabilir boyuttan küçük balık ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, SahilGüvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96Sahil GüvenlikBot Komutanlığı ekipleri tarafından Özlüce balıkçı barınağındadenetimgerçekleştirildi. Yapılan denetimde bir minibüs içerisinde, avlanabilir boyuttan küçük 162 kasa istavrit, çinekop ve lüfer ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan ölçümlerin ardından balıklara el konuldu. Balıklar daha sonra İnebolu İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Balıkların bulunduğu minibüsün sahibi Y.A.'ya ekipler tarafından 10bin 494 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da 162 Kasa Küçük Balık Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL İLYASOĞLU - Güncel

Balıkçılık Kastamonu İnebolu 3-sayfa Güncel Çevre Hukuk Yaşam

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