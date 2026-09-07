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Kastamonu'da "13. URSI-Türkiye 2026 Bilimsel Kongresi"nin açılışı yapıldı

Kastamonu'da '13. URSI-Türkiye 2026 Bilimsel Kongresi'nin açılışı yapıldı
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Kastamonu'da düzenlenen "13. URSI-Türkiye 2026 Bilimsel Kongresi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu'da düzenlenen "13. URSI- Türkiye 2026 Bilimsel Kongresi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Ahmet Yesevi Konferans Salonu'ndaki kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun böyle bir kongreye ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu etkinliklerin temel amaçlarından birinin bilginin sınırlarını zorlamak olduğu ifade eden Küçük, "İnsanlığın karşılaştığı sorunları akılcı çözümlerle çözmek ve bilimi toplumun yararına dönüştürmektir. Bugünkü programda hem günümüzü hem de geleceğimizi çok yakından ilgilendiren birbirinden önemli konular ele alınacaktır. Haberleşme sistemlerinden uydu sistemlerine, astronomiden, elektromanyetiğe radar sistemlerine ve daha bu alanla ilgili birçok konuda alanında öncü uzman araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni metotlar ve en güncel bilimsel gelişmeler inşallah masaya yatırılacaktır." dedi.

Küçük, burada sunulacak bildirilerin mevcut bilgi birikimine katkı sunacağını ifade ederek, "Bu bildiriler katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda yeni işbirliklerini, güçlü araştırma ortaklıklarını ve disiplinler arası projelerin yeşereceği verimli bir zemin oluşturacaktır." diye konuştu.

URSI Türkiye Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Altıntaş ise URSI'nin Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği anlamına geldiğini belirterek, "URSI'nin kuruluşunun amacı uluslararası radyo bilimi alanında çalışanları bir araya getirmek ve radyo frekansından daha çok yararlanmak için çeşitli girişimlerde bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Kongre Başkanı ve Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Öztürk de "URSI, bir asrı aşan geçmişiyle radyo dalgalarının insanlığa hizmet etmesi yolunda bilim insanlarını bir araya getiren en köklü platformlardan biri." dedi.

Üç gün sürecek kongrenin açılışına, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Şener, URSI Genel Başkanı Prof. Dr. Kazuya Kobayashi, akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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