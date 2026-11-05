Kastamonu Cide'de heyelan nedeniyle çok sayıda köyü bağlayan grup yolu çöktü

Kastamonu Cide'de heyelan nedeniyle çok sayıda köyü bağlayan grup yolu çöktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cide'de kuvvetli yağışların ardından Çukurçal mevkisindeki grup yolu heyelanla çöktü. Çukurçal, Gökçeler, Menük, Öveçler ve Derebucağı başta olmak üzere birçok köyün ulaşımını sağlayan yol araç geçişine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sürüyor.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kuvvetli yağışların neden olduğu heyelanda çok sayıda köyü birbirine bağlayan grup yolu çöktü.
Cide ilçesinde etkili olan yağışların ardından Çukurçal mevkisindeki grup yolunda heyelan meydana geldi. Çukurçal, Gökçeler, Menük, Öveçler ve Derebucağı başta olmak üzere birçok köyün ulaşımını sağlayan grup yolu araç geçişine kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı