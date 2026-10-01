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Kastamonu Bozkurt'ta foseptik çukuruna düşen 2 köpek ekiplerce kurtarıldı

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Kastamonu Bozkurt'ta foseptik çukuruna düşen 2 köpek ekiplerce kurtarıldı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ortasökü köyü yakınlarındaki kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 2 köpek, belediye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpekler bulundukları yerden çıkarılarak yaşam alanlarına bırakıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde foseptik çukuruna düşen 2 köpek kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, Ortasökü köyü yakınlarında kullanılmayan fosseptik çukuruna 2 köpeğin düştüğü yönünde ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Bozkurt Belediyesi, Kastamonu İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri bölgeye ulaştı.

Köpekler, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: AA
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