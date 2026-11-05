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Kastamonu Bozkurt'ta 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu Bozkurt'ta 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ve orman işletme ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yandı.

İlçeye bağlı İlişi köyünde henüz bilinmeyen nedenle Ahmet Akkaya'ya ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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