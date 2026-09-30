Kastamonu Azdavay'da armut ağacına tırmanan ayılar fotokapanla kaydedildi

Kastamonu Azdavay'da armut ağacına tırmanan ayılar fotokapanla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Azdavay'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, armut ağacına tırmanan ayıları kaydetti. Görüntülerde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün fotokapanlarına yansıyan ayılardan biri daldaki armutları yerken, diğeri yere düşenlerle besleniyor.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alandaki ağaçtan armut yiyen ayılar fotokapanla kaydedildi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanları korumak ve gözetlemek için kurulan fotokapanlar, bölgenin yaban hayatını da kayıt altına alıyor.
Azdavay'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, ayıların armut ağacına çıkarak beslendiği anları kaydetti.
Buna göre, ayılardan biri ağaca tırmanıp daldaki armutları yerken, diğeri de yere düşenlerle beslendi.
Kaynak: AA