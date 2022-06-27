Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü, Karasu Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü Karasu Çayının su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöken yol KASTAMONU - Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü Çatören mevkisinde Karasu Çayının seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü. Kara Su Çayının su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöken yol KASTAMONU - Kastamonu- Ankara kara yolunun bir bölümü Çatören mevkisinde Karasu Çayının seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü. AA / Alican Ocak - Güncel Kastamonu Ankara su Güncel Haberler

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