Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü, Karasu Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü
AA - Alican Ocak - Güncel
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Karasu Çayının su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöken yol KASTAMONU - Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü Çatören mevkisinde Karasu Çayının seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü.
Kara Su Çayının su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöken yol KASTAMONU - Kastamonu- Ankara kara yolunun bir bölümü Çatören mevkisinde Karasu Çayının seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü.
AA / Alican Ocak - Güncel