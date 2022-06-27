Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü, Karasu Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü - Haberler

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Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü, Karasu Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü

AA - Alican Ocak - Güncel
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Karasu Çayının su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöken yol KASTAMONU - Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü Çatören mevkisinde Karasu Çayının seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü.

Kara Su Çayının su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöken yol KASTAMONU - Kastamonu- Ankara kara yolunun bir bölümü Çatören mevkisinde Karasu Çayının seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü.

AA / Alican Ocak - Güncel

Kastamonu Ankara su Güncel Haberler

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