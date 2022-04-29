KASTAMONU - Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri Kastamonu'da

KASTAMONU (AA) - 18. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğunun organizasyonuyla Kastamonu'da izleyiciyle buluşturuldu.

Akbank Kısa Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılan 68 ülkeden 2 bin 81 film arasından ödüle layık görülenler, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda sinemaseverlerle .

Akbank Kısa Film Festivali Üniversitelerde Turnesi sorumlusu Barış Şen, AA muhabirine, güzel bir gösterim olduğunu söyledi.

Festivalin İstanbul'da gerçekleştirildiğini belirten Şen, "Ardından festivalde ödül alan filmler, Türkiye genelinde üniversitelerde öğrencilerle buluşturuluyor. Bu sene 28 şehirde 41 üniversitede öğrencilerle buluşuyor. Kastamonu'daki gösterimde 9 kısa filmin gösterime girdi." dedi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan ise fakültelerinin açıldığı dönemde kentte herhangi bir kültürel, sosyal etkinlik bulunmadığını dile getirerek, "Biz de çeşitli yerlere başvurup festivalleri kentimizde ve üniversitemizde ağırlamak istedik. Festival hem üniversitemize hem öğrencilerimize hem de tüm Kastamonu'ya açık. Çok mutluyuz. Çünkü 8. kez Akbank Kısa Film Festivali'ni Kastamonu'da ağırlamış oluyoruz." diye konuştu.