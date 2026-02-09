Haberler

Motosikleti ile TIR'ın altında kalıp sıkışan kurye: Ekipmanlarım sayesinde hayattayım

Motosikleti ile TIR'ın altında kalıp sıkışan kurye: Ekipmanlarım sayesinde hayattayım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da motosikletiyle çarpıştığı TIR'ın altında sürüklenen kurye Mesut Aldanma, kaskı ve koruyucu ekipmanları sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anını anlatarak diğer motorculara güvenlik ekipmanlarını kullanma çağrısında bulundu.

ADANA'da motosikleti ile çarpıştığı TIR'ın altında sürüklenip, sıkışan kurye Mesut Aldanma (26), kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" dedi.

Kaza, 4 Şubat'ta Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kebapçıda kuryelik yapan Mesut Aldanma yönetimindeki 01 CSH 28 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 YV 5155 plakalı TIR çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, TIR'ın çekicisinin altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar yardıma koşan çevredekiler, Aldanma'yı sakinleştirmeye çalıştı.

'KORKMUYORUM, SİZ DE KORKMAYIN'

Soğukkanlılığını koruyarak, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" diyen Aldanma, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Mesut Aldanma, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Aldanma, ambulansla götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

'FRENE BASTIM FAKAT DURAMADIM'

Kaza günü yaşadıklarını anlatan Mesut Aldanma, "Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Yolda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde 3 TIR vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten, yeşil yandıktan sonra ilerlemeye başladık. Yanımdaki TIR beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve TIR'la çarpışıp altında sıkıştım" diye konuştu.

'KASKIM OLMASAYDI, YÜZÜM PARAMPARÇA OLACAKTI'

Çok büyük bir kaza geçirdiğini aktaran Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. TIR, beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı, yüzüm paramparça olacaktı. Koruyucu giysilerim olmasaydı; gövdem, ellerim paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum. Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum; ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Telefon kavgası facia ile bitti! Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Dayı dehşet saçtı! Bir telefon konuşması 3 kişiyi hastanelik etti
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı