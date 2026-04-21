Kasığından alınan doku nakliyle ayakkabı giyip koşmaya başladı

GAZİANTEP'te otomobilin ayak parmağını ezdiği ve ileri derecede hareket kısıtlılığı yaşayan Suriye uyruklu Modar Alsajem (8), Gaziantep Şehir Hastanesi'nde kasık bölgesinden alınan dokunun mikrocerrahi yöntemiyle ayağa nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

GAZİANTEP'te otomobilin ayak parmağını ezdiği ve ileri derecede hareket kısıtlılığı yaşayan Suriye uyruklu Modar Alsajem (8), Gaziantep Şehir Hastanesi'nde kasık bölgesinden alınan dokunun mikrocerrahi yöntemiyle ayağa nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Alsajem, operasyon sonrası sevincini hastane koridorlarında koşarak gösterdi.

Suriye uyruklu Modar Alsajem'in, 2 yıl önce bir otomobilin sol ayağının üzerinden geçmesi ile başparmağı kırıldı. Daha sonra hastanın başparmağı dik olarak kaldı. Ayakkabı giyip arkadaşları gibi koşup yürüyemeyen Modar Alsajem, babası Hüssein Alsajem tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde parmağın yanlış kaynadığı ve mikro cerrahi yöntemiyle düzeltilebileceği tespit edildi. İleri derecede hareket kısıtlılığı yaşayan Modar Alsajem, 5 saatlik bir operasyonla kasık bölgesinden alınan hassas dokunun ayağa nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

'İLERİ BİR CERRAHİ TEKNİK UYGULADIK'

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Coşar, Modar Alsajem'de travmaya bağlı doku sertlikleri ve kemik deformiteleri bulunduğunu belirtti. 5 saatlik bir operasyonun başarıyla sonuçlandığını ve küçük çocuğun sağlığına kavuştuğunu söyleyen Dr. Coşar, "Öncelikle sertleşmiş dokuları uzaklaştırdık ve kemik deformitelerini düzelttik. Ardından kasık bölgesinden aldığımız ince dokuyu mikrocerrahi yöntemlerle ayağa naklettik. Böylece tendonların rahat hareket edebileceği esnek ve sağlam bir yapı oluşturduk. Mikrocerrahi, mikroskop altında, son derece ince dikişlerle gerçekleştirilen yüksek hassasiyet gerektiren ileri bir cerrahi tekniktir" dedi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan ise zorlu bir ameliyatın daha şehir hastanesinde gerçekleştirildiğini ve küçük çocuğun mikrocerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi.

'AYAKKABI GİYEBİLİYOR, KOŞABİLİYORUM'

Sağlığına kavuşan ve hastane koridorlarında koşarak sevincini gösteren Modar Alsajem ise "Önceden yürümekte zorlanıyordum. Arkadaşlarımla top oynayamıyor, koşamıyor, teneffüslerde sınıfta yalnız kalıyordum. Şimdi yürüyebiliyor, koşabiliyor ve arkadaşlarımla oynayabiliyorum. Doya doya ayakkabı giyebiliyorum, çok mutluyum" diye konuştu.

-Haber: Ahmet ATMACA- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok

Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan İran'a rest

Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Düğün davetiyesindeki detay kullanıcıları ikiye böldü