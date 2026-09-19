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Kaşif Kozinoğlu ölümü soruşturmasında cezaevi görüntüleri inceleniyor

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Kaşif Kozinoğlu ölümü soruşturmasında cezaevi görüntüleri inceleniyor
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada, öldüğü güne ait cezaevi görüntüleri dosyaya girdi ve savcılıkça inceleniyor. Görüntülerde yer alan Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım, kasten öldürme suçundan ev hapsiyle serbest bırakıldı.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntüler dosyaya girdi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği güne ait olduğu belirtilen cezaevindeki görüntülerin savcılıkça incelediği öğrenildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım, 'kasten öldürme' suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği güne ilişkin koğuş arkadaşları, Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un yer aldığı görüntüler dosyaya girdi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Savcılıkça görüntülerin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi. Görüntülerin çekildiği zaman, olayların kronolojisi, görüntülerde yer alan kişilerin hareketleri ve diğer delillerle bağlantısının ortaya konulması bakımından değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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