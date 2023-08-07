Kaş Yat Limanı'nda Otel ve Ticari Alan Genişletme Planı Reddedildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kaş ilçesindeki Yat Limanı'nda otel, SPA merkezi ve ticari alanların genişletilmesine yönelik imar planı değişikliğini reddetti. Kaş Çevre Platformu ve sivil toplum kuruluşları, imar değişikliğine karşı tepki gösterdi.

ANTALYA'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Kaş ilçesindeki Yat Limanı'nda otel, SPA merkezi ve ticari alanların genişletilmesine yönelik imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde reddedildi.

Kaş ilçesindeki 487 yat bağlama kapasiteli, içerisinde butik otel ile ticari alanların bulunduğu ve 2 özel firmanın ortaklığında 2011 yılında yap-işlet-devret modeliyle 25 yıllığına işletilmeye başlanan Kaş Marina'da, karasal alanın yüzde 5'i olan inşaat izni oranının yüzde 8'e çıkarılmasına yönelik Kaş Belediye Meclisi'nde yaklaşık 3 ay önce oy çokluğuyla onaylanan imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine geldi.