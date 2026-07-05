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Antalya'nın tahıl ambarları, geçmişe tanıklık ediyor

Antalya'nın tahıl ambarları, geçmişe tanıklık ediyor
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Likyalılar'dan kalma, çivisiz ahşap geçme tekniğiyle yapılmış tarihi ambarlar, kültürel miras olarak dikkat çekiyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Likyalılar Dönemi'nden günümüze uzanan tarihi ahşap ambarlar hem mimari özellikleri hem de kültürel değerleriyle dikkati çekiyor. Tarım ürünlerinin depolanması amacıyla inşa edilen tarihi ambarlar zamana meydan okuyor.

Geçmiş dönemde Bezirgan Mahallesi'nde tarımla geçimini sağlayan bölge halkının tahıl ve diğer ürünlerini muhafaza etmek için yaptırdığı ambarlar, Likya lahitlerinden esinlenilerek sedir ağacından inşa edildi. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki yapılar, hiç çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle oluşturuldu. Dört ayrı bölmeden oluşan ve 25 ile 30 metrekare kullanım alanına sahip ambarlarda, farklı tarım ürünleri depolandı. Zaman içinde yıpranan çatıları ise sac malzemeyle kaplandı.

BÖLGENİN KÜLTÜR MİRASI

Bezirgan'da geçmişte sayıları 300'e yaklaşan tarihi ambarların bir bölümü yıllar içerisinde sahipleri tarafından satıldı. Günümüzde ayakta kalan ambarlarınsa uzun süredir kapsamlı bakım ve restorasyondan geçirilemediği belirtiliyor. Geçmişte tahıldan ziynet eşyasına birçok değerli eşyanın saklandığı ambarlar, çivisiz ahşap işçiliği ve özgün mimarisiyle bölgenin önemli kültür mirasları arasında gösteriliyor.

SEYAHATNAME'DE DE YER ALIYOR

Kendine özgü tarihi kilit sistemine sahip olan ve aynı anda iki kilitle güvenli şekilde kapatılabilen Bezirgan ambarları, Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde de anlatılıyor. Antalya'da toplu halde günümüze ulaşabilen tek ambar grubu olma özelliğini taşıyan yapılar, Bezirgan Mahallesi'nin kenarında, 'ambarlar arası' olarak bilinen bölgede ve Likya Yolu güzergahında bulunuyor. Ambarların bu alanda inşa edilmesinin nedeni, geçmişte Bezirgan Ovası'nın kış aylarında sular altında kalması ve mahallelinin bu dönemde sahil kesimine göç etmesi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar sürekli bir bekçinin görev yaptığı tarihi ambarlarda, bugün herhangi bir kimse bulunmuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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