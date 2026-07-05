Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 155 km uzaklıkta ve 21,72 km derinlikte meydana geldi.
Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı