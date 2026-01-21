Haberler

Antalya'da tarihi eser niteliğinde 3 kitap ve 18 obje ele geçirildi

Antalya'da tarihi eser niteliğinde 3 kitap ve 18 obje ele geçirildi
Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu belirlenen 3 kitap ve 18 obje yakalandı. Valilik, operasyonun kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.T, M.K. ve V.K.'nın bulunduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 3 kitap ile 18 obje bulundu.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
