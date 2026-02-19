Haberler

Kaş'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi

Kaş'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpüp başına koyduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıyan öğrenci ödüllendirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpüp başına koyduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıyan öğrenci ödüllendirildi.

İlçedeki Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen "Bayrak Sevgisi" temalı programda 5. sınıf öğrencisi Kadir Çatalkaya'nın yere düşen bayrağı kaldırarak öpüp başına koymasını bir veli cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü izleyenler duygulanarak Kadir'i takdir etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Aydeniz, örnek davranışı dolayısıyla Kadir'i kutlayarak hediye olarak Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Nutuk verdi.

Aydeniz, "O gün orada aslında bir velimiz bahçenin tamamını çekerken, o anda öğrencimizin bayrağı yerden alıp başının üstüne koyduğunu görmüyor, tekrar izlediğinde fark ediyor. Tabii bunu görünce bizim yüreğimiz ısındı. İyi ki Kadir var. Hepinizi alkışlıyorum." dedi.

Kadir Çatalkaya ise "Bayrak sevgisi töreni yapıyorduk. Arkadaşlarım bayrak topluyordu. O esnada arkadaşımdan bir tane bayrak düştü. Onu alıp öpüp başıma koydum. Bayrağın yere düştüğünü gördüğümde çok kötü hissettim ve öptüm, başıma koydum. Bayrak bizim kutsal işaretimiz. Bayrak, bizim şehitlerimizin kanıyla boyandı. Biz de onu daima korumalıyız. Bayrak, bizim vatanımızı temsil ediyor, Türkiyemizi temsil ediyor. Onun için en değerlimiz, onu korumalıyız. Bayrağımız hiçbir zaman yerde kalmayacak." diyerek duygularını ifade etti.

Görüntüyü çeken Ramazan İkiz de "O gün okulumuzun bayrakla ilgili programına davetliydik. Öğrencilerimizin videosunu çekmiştim. Fark ettik ki Kadir'imiz orada yere düşen bayrağı alıyor ve öpüyor. Çok duygulandık. Böyle bir anı da çok güzel oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA " / " + Talip Demirci -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Örgüt resmen dağıldı! İşte 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı

Örgüt resmen dağıldı! İşte teslim olan teröristlerin sayısı
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü