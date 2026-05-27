Kaş ilçesinde mahalleli bayram geleneğini yaşatıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde Sütleğen ve Gömbe mahallelerinde yıllardır süren bayram geleneğinde vatandaşlar meydanda buluşuyor, çocuklara şeker dağıtılıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde mahalle sakinleri meydanda buluşarak bayramı kutluyor.

Sütleğen ve Gömbe mahallerinde vatandaşlar yıllardır meydanda buluşuyor.

Mahalle sakinleri yanlarında getirdikleri şekerleri sıraya giren çocuklara dağıtıyor.

Sütleğen Mahallesi sakinlerinden Ceyhun Kazıkçı, gazetecilere, her bayram geleneğin mahallede büyük bir heyecanla beklendiğini söyledi.

Yüzlerce kişinin meydanda buluştuğunu belirten Kazıkçı, "Mahalle sakinleri namazlarını kılıp camiden çıkıyor. Meydanda toplanan çocuklarda şekerlerini almak için sıraya giriyor. Her yıl sürdürdüğümüz şeker toplama geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bu durum bizim için de büyük bir mutluluk ve sevinç kaynağı oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Talip Demirci
