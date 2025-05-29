Kaş'ta Antik Tiyatroda Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Kaş'ta Antik Tiyatroda Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, veli ve öğrenciler antik tiyatroda kitap okuma etkinliği düzenleyerek okuma farkındalığı oluşturdu. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde veli ve öğrenciler, okuma konusunda farkındalık yaratmak için Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kitap okudu.

Kaş Merkez İlkokulu sınıf öğretmeni Tuba Ordu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan "Velilerin Eğitim ve Öğretime Dahil Edilmesi" projesi çerçevesinde antik tiyatroda program düzenlendi.

Etkinlikte veli ve öğrenciler, müzik dinletisi eşliğinde kitap okudu.

Okul müdürü Yunus Emre Şahne, öğrenci ve velilerle farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Antalya Valiliğince başlatılan önemli projeler olduğunu vurgulayan Şahne, "Bu projelerin bir tanesi de velilerin eğitim ve öğretim sistemine dahil edilmesi. Velilerimiz ve öğrencilerimizle kitap okuma ve tartışma saati düzenledik." diye konuştu.

Şahne, deniz manzaralı antik kentte düzenledikleri etkinlikle hem ziyaretçilere ve vatandaşlara örnek olmaya hem de çocukları sosyal medyada zaman harcamak yerine kitap okumaya teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerden Demir Mert Aktaş da antik kentin atmosferinde kitap okumanın eğlenceli olduğunu anlattı.

Yaz Ünal ise ailesiyle tarihi atmosferde kitap okumaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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