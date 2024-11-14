Kaş Belediyesi'nden Mahallelere Stabilize Yol Çalışmaları

Kaş Belediyesi, mahallelerde stabilize yol çalışmalarına devam etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşıma kavuşmasını sağlamak için mahallelerde mesai harcıyor.

Bu kapsamda Gökçeören Mahallesi Baldıraz, Mumuda, İzne mevkileri, Kemer Mahallesi Sinekçi mevkisi ve Doğantaş Mahallesi'nde stabilize yol ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Gökçeören'de 13 kilometre, Sinekçi'de 10 kilometre, Doğantaş'ta ise 8 kilometre olmak üzere, toplam 31 kilometrelik yol stabilize yapılacak.

Mahalle sakinleri, kış mevsimi öncesi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için yapılan çalışmalar nedeniyle Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'a teşekkür etti.