Kaş Belediyesi 2025 Yılı İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Kaş Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını Başkan Erol Demirhan yönetiminde yaptı. Toplantıda denetim komisyonu üyeleri seçilirken, imar komisyon raporları da kabul edildi.
Kaş Belediyesi Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını yaptı.
Başkan Erol Demirhan yönetiminde belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edildi.
Demirhan, mecliste yaptığı konuşmada, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçmesi temennisinde bulundu.
Toplantıda denetim komisyonu üyeliklerine Cemil Tufan, Aşkın Yenier ve Nurgün Erdoğan seçildi.
Ayrıca Yeniköy ve Gökçeören mahallelerindeki bazı ada ve parsellerin imar komisyon raporları da kabul edildi.