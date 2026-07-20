Kaş açıklarında ticari gemide yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin