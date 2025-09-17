Kaş Açıklarında 3 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir can salındaki 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarındaki bir can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel