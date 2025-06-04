Kartepe'deki İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı

Kartepe'deki İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, yanındaki prefabrik yapı da hasar gördü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü.

Ataevler Mahallesi'nde tamamlanan bir sitenin şantiye alanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçerisinde boya ve benzeri kimyasal maddeler bulunan depodaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, yanındaki iki katlı prefabrik yapıda da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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