Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.H.E, M.R. ile Ü.K. gözaltına alındı, 99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.E. ve M.R. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli Ü.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel