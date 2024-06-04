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Kartepe'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Enişte Satırla Saldırıya Uğradı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir miras tartışması sonucunda Ö.Z., eniştesi Ertuğrul Demirci'ye satırla saldırdı. Demirci ağır yaralanırken, saldırgan tutuklandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Ö.Z., miras yüzünden tartıştığı eniştesi Ertuğrul Demirci'ye satırla saldırdı. Demirci, aldığı darbeler sonucu ağır yaralanırken gözaltına alınan Ö.Z. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ö.Z. ile eniştesi Ertuğrul Demirci evdeyken miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Z., eline aldığı satırla Demirci'ye saldırarak ağır yaraladı. Demirci kanlar içerisinde kalırken, Ö.Z. ise olay yerinden kaçtı. Evde bulunanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Demirci'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Ö.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.Z. bugün sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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