Kartepe'de Mevsimin İlk Karı Yağdı
Kocaeli'nin kış turizm merkezi Kartepe'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, kar yağışını sosyal medyada kutladı.
KOCAELİ'nin önemli kış turizm merkezi Kartepe'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Samanlı Dağlarının 1640 rakımlı zirvesi ve İstanbul'a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe'de, hava sıcaklığının düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kar yağışını sosyal medya platformundan, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabb'im bereketini, huzurunu, güzelliğini artırsın" notuyla paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel