Baltalı cinayette şüpheliler için tutuklama kararı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin balta darbesiyle öldürülmesi üzerine gözaltına alınan iki şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz gün İsa Turgut'un (35) kulübesinde baltayla yaralanması ve kaldırıldığı özel hastanede ölmesine ilişkin gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B'nin Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDILAR
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı. Öte yandan Turgut'un cenazesi, Suadiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.