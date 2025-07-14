Kartepe'de Amca, Yeğenlerini Tabancayla Vurarak Öldürdü

Kartepe'de Amca, Yeğenlerini Tabancayla Vurarak Öldürdü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amca Fesih Yaman, husumetli olduğu yeğenleri Güven Yaman ve Gazi Zafer Yaman'ı tabancayla vurarak öldürdü. Fesih Yaman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan Güven Yaman (27) ve kardeşi Gazi Zafer Yaman'ı (26) tabancayla vurarak öldüren amcaları Fesih Yaman, tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü gece yarısı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Fesih Yaman ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan yeğenleri Güven Yaman, kardeşi Gazi Zafer Yaman ve M.S., tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında amca Fesih Yaman tabancayla yeğenlerine ateş açtı. 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrollerinde Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan M.S. ise hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde bulunan amca Fesih Yaman da polis tarafından gözaltına alındı. Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sonucu Fesih Yaman ile olayla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheliler K.Y. ile D.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. serbest bırakılırken D.Y. için adli kontrol şartı konuldu. Fesih Yaman ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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