Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu... Seddk Başkan Yardımcısı Kurtulan: Toplu Yaşam Alanları İçin Risk İnceleme Heyeti Kurulmalı

(TBMM) - TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan, "Toplu yaşam alaları için ruhsat aşamasında ve faaliyeti süresince ilgili paydaşlardan oluşacak risk inceleme heyeti kurulmalı. Heyete, kurumumuz ve sigorta şirketleri tarafından risk inceleme standartlarının hazırlanmasında teknik bilgi birikimi aktarımı sağlanmalı" dedi.

TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon, on altıncı toplantısında Türkiye Sigorta Birliği ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkililerini dinledi.

Komisyon Başkanı Altınok'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantıda olması nedeniyle yaklaşık 30 dakika geç başlayan toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Bugün toplantının alanında uzman kişilerin görüşlerinin değerlendirileceği son toplantı olduğunu belirten Altınok "Önümüzdeki toplantıda son değerlendirmelerimizi yapacağız komisyon üyelerimiz ve uzman arkadaşlarımızla. Önerilerini belirtecek ve öneriler doğrultusunda biz uzman arkadaşlarımızla raporumuzu yazmaya başlayacağız" dedi. Altınok, üyelerle beraber alınan ortak kararla komisyonun son toplantısının 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleşktirileceğini belirtti.

"Bir veri kütüğü oluşturulmalı"

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörü, işletmelerin sigortalanması ve ilgili mevzuatlara ilişkin komisyon üyelerine bilgi verdi. Bu tür felaketlerin önlenebilmesi için alınabilecek önlemlere ilişkin de konuşan Obalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sigorta şirketlerinin asli görevi oluşan zararı tazmin etmek olmakla birlikte; yangınların önlenmesine, risklerin azaltılmasına ve hasarın minimize edilmesine yönelik çalışmalara da destek olmaktır. Sigorta şirketlerinin hasarı en aza indirmeye yönelik işlemleri dolaylı olarak olarak kazaların da önlenmesine katkı sağlamaktadır. Olayın üzerinden zaman geçtikçe maalesef farkındalık hızla azalmakta. Bu olaydan sonra yerel yönetimlerin bazılarıyla bir farkındalık toplantı serisi yaptık. Otel yöneticilerinin birçok konuda bilgilendirilmesi durumunda nasıl hızlı aksiyon aldıklarını net olarak gördük. Bilgi eksikliğinin çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Sigorta yaptırımının teşvik edilmesi konusunda önlemler alınabilir diye düşünüyoruz. Konaklama tesisi gibi can güvenliği açısından kritik öneme sahip yapılarda yangın sigortası yapılmasını teşvik edilmesi özellikle yerel yönetimlerin ruhsat vermesi gibi konularda bunun bir ön koşul olarak uygulanmasının süreci olumlu etkileyeceği inancındayız.

Sigorta sektörü, yangın risklerinin azaltılması ve önlenmesi noktasında poliçe düzenleme süreçlerinde sigortalılara destek olarak katkıda bulunur. Reasürans üzerinden uluslararası risk aktarımına katkıda bulunmakta. Toplumsal farkındalık oluşturulması ve işletmelerin yangın güvenliği standartlarına uyum göstermesi, bu sürecin başarıya ulaşmasında kilit faktörlerdir. İlgili mevzuat uyarınca, sigorta şirketlerinin yangın olaylarında kusuru olmadığı gibi yangın önlemlerinin eksikliğinde denetim ve yaptırım yetkisi de bulunmamaktadır. Bir veri kütüğü oluşturulması durumunda herkesin kütüğe birtakım denetim raporlarını ve sonuçlarını gerekiyorsa AFAD üzerinde tasarlanabilirse ve herkes için ulaşılabilir kıldığımız zaman şartları sürekli ve denetlenebilir hale getirebileceğimize inanıyoruz."

"Toplu yaşam alaları için ruhsat aşamasında ve faaliyeti süresince ilgili paydaşlardan oluşacak risk inceleme heyeti kurulmalı"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan, toplu yaşam alanlarının sigortalanmasına ilişkin bilgilendirme yaptı. Kurtulan ayrıca sigorta sektörünün yangın risklerinin azaltılması konusundaki pozisyonuna ilişkin bilgiler de verirken benzer olayların tekrar yaşanmaması için sigorta sektöründe alınması gereken önlemler ve mevzuat eksikliğine ilişkin tespitlerine ilişkin çalışmaları şöyle sıraladı:

"Toplu yaşam alaları için ruhsat aşamasında ve faaliyeti süresince ilgili paydaşlardan oluşacak risk inceleme heyeti kurulmalı. Heyete, kurumumuz ve sigorta şirketleri tarafından risk inceleme standartlarının hazırlanmasında teknik bilgi birikimi aktarımı sağlanmalı. Heyete sigorta sektörünü temsilen eksper veya alanında uzmanlık sahibi üye atanmalı. Heyetin raporu ilgili paydaşların erişimine açılmalı. Her bir tesis için skor hesaplanmalı, skor kamuoyuyla paylaşılmalı, sigorta şirketlerinin kullanımına açılmalı. Toplu yaşam alanları için belirli bir kapasitenin üzerindeki tesisler için ruhsat ve faaliyet aşamasında bedeni zararlara yönelik bir sigorta paketi teşvik edilebilir. Her tesis özelinde bunu tesislerin şartları ile uyumlu olacak şekilde ortalama bir teminat bedeli, ruhsat veren idareler tarafından belirlenebilir."