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Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Kartal'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.

Kartal'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Mahallesi Hatay Sokak'ta seyir halindeki bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 10 paket halinde toplam 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan E.Y. (18), Z.K. (20) ve F.B. (19) ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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