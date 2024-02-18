Kartal'da Tehlikeli Sürüşe Cezalar Kesildi
Kartal'da seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşüren 3 minibüs şoförüne 8 bin 658 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan videonun ardından sürücüler gözaltına alındı.
Kartal'da seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşüren 3 minibüs şoförüne 8 bin 658 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da 3 minibüsün seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürdükleri anlara ait videonun sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada araç plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler S.A, H.D. ve H.S. gözaltına alındı.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 8 bin 658 TL ceza kesildi.