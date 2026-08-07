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Kartal'da Park Halindeki Minibüste Yangın

Kartal'da Park Halindeki Minibüste Yangın
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KARTAL’da park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KARTAL'da park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saat 22: 40 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi'nde park halindeki minibüste çıktı. Minibüsün ön kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracın her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonunda yanan minibüs kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken minibüs kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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