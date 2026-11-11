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Kartal'da otopark kazısı nedeniyle araçlarını çıkaramayan sürücüler tepki gösterdi

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Kartal'da otopark kazısı nedeniyle araçlarını çıkaramayan sürücüler tepki gösterdi Haber Videosunu İzle
Kartal'da otopark kazısı nedeniyle araçlarını çıkaramayan sürücüler tepki gösterdi
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Kartal'da kültür merkezinin altındaki otoparkta su baskınını önlemek için başlatılan boru yenileme çalışması, girişteki kazı nedeniyle bazı araçların içeride kalmasına yol açtı. Araçlarını çıkaramayan sürücüler mağduriyetten şikayetçi oldu.

Kartal'da bir otoparkın girişinde yürütülen kazı çalışması nedeniyle araçlarını dışarı çıkaramayan sürücüler, duruma tepki gösterdi.

Hürriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kültür merkezinin altında bulunan otoparkta, su baskınlarının önlenmesi amacıyla boruların yenilenmesi için Kartal Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Otoparkın girişinde yapılan kazı nedeniyle içerideki bazı araçlar dışarı çıkarılamadı. Araçlarını kullanamayan sürücüler, yaşadıkları mağduriyetten şikayetçi oldu.

Bölgede esnaflık yapan Yavuz Aslan, çalışmaların yaklaşık iki gündür devam ettiğini söyledi.

Otoparkı daha önce su bastığını belirten Aslan, "İçeride üç dört araç vardı, belki daha fazla da olabilir. Bazı araç sahipleri, araçları içeride kaldığı için şikayette bulundu. Bir daha su basılmaması için eski boruları iptal edip yeni borular döşediler." dedi.

Aslan, benzer çalışmalar öncesinde araç sahiplerinin araçlarını otoparktan çıkarmalarının sağlanmasını isteyerek, aynı mağduriyetin yeniden yaşanmamasını temenni etti.

Kaynak: AA
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