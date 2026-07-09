Kartal'da metruk binada cesedi bulunan kadını iş arkadaşının öldürdüğü belirlendi

Kartal'da, metruk binada yatağın altında cesedi bulunan kadının yakın olduğu iş arkadaşı tarafından kolundaki altın bilezik ve künye için öldürüldüğü polis ekiplerinin çalışması sonucunda ortaya çıkarıldı.

Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'taki tek katlı metruk binada, 6 Temmuz'da, Gülay Polat'ın (58) cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Polisin yaptığı incelemelerde, Polat'ın birlikte yaşadığı oğlunun 3 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunduğunu, annesinin iş arkadaşlarının kendisini arayarak haber alamadıklarını söylediklerini aktardığını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek, kadının çalıştığı tekstil firmasındaki iş arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Kaybolan kadınla aralarında abla-kardeş ilişkisi olduğu öğrenilen çalışanlardan Erkan K'nin de bilgi amaçlı ifadesi alındı.

Bu kişi, ifadesinde, kadınla her sabah çay ocağında kahvaltı yapıp iş yerine beraber gittiklerini, 3 Temmuz'da onu beklemesine rağmen gelmediğini, kendisinin de boşanma aşamasında olduğunu ve iş yerinden izin alarak çocuklarını görmeye Kocaeli'ne gittiğini iddia ederek, bu olayla herhangi bir bilgisi olmadığını beyan etti.

Erkan K'nin ifade işlemleri sırasındaki tedirginliğinden şüphelenen ve olay günü bir araç kiraladığını belirleyen ekipler, zanlı ile kadının olay günü yaptıklarını güvenlik kameraları üzerinden inceledi.

Kadın ve şüphelinin evlerinden çıktıktan bir süre sonra buluştukları, iş yerine doğru ilerlerken 07.15'te Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'a girdiklerini, 07.31'te şüphelinin tek başına çıktığı görüntülerden anlaşıldı.

Şüphelinin metruk binadan çıktıktan sonra evinde üstünü değiştirip çay ocağına uğramadan iş yerine geçtiği, bir süre sonra da "Çocuklarımı görmeye gideceğim." bahanesiyle izin alarak buradan ayrıldığı, kiraladığı araçla da önce iki ayrı kuyumcuya, daha sonra da Kocaeli'ye gidip akşam saatlerinde döndüğü belirlendi.

Kuyumculardaki görüntüleri de inceleyen ekipler, şüphelinin altın bilezik ve künye bozdurup buna karşılık toplam 35 gram altın ile 22 bin lira aldığını tespit etti.

Esenlik Sokak'ta inceleme yapan ve metruk binaya giren ekipler, Gülay Polat'ın cesedini yatağın altına saklanmış vaziyette buldu. Maktulün cenazesi ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şüpheli Erkan K. iş yerinde gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde maktulün elektrik kablosuyla boğulduğu, el bileklerinin de takı aksesuarlarını çıkarırken zedelenerek kanadığı belirlendi.

Cep telefonunda yapılan incelemelerde, şüpheli Erkan K'nin borcu bulunan Kocaeli'ndeki bir kişiye cumartesi ödeme yapmak için olay günü bu kente gittiği anlaşıldı.

Emniyette ifadesi alınan Erhan K. suçlamaları kabul etti.

Cinayeti borçları nedeniyle işlediğini itiraf eden şüpheli, olayın nasıl yaşandığını anlattı.

Esenlik Sokak'taki olay yeri metruk binada cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi yapılan şüpheli cinayeti itiraf etti.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Zanlı ile maktulün sokakta birlikte yürüdüğü, daha sonra zanlının tek başına gittiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'taki tek katlı metruk binada bir kadının cesedi bulunmuş, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.