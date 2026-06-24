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Kartal'da kiracısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

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Kartal'da kiracısı C.D. ile tartışan Niyazi Tanyeli, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden Tanyeli'nin katil zanlısı, olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Kartal'da kiracısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D, Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli C.D'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
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