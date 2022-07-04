KARTAL'DA KABOTAJ BAYRAMI KAPSAMINDA MAHALLELER YARIŞTI

Kartal Belediyesi, Kabotaj Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Dragos Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe her yaştan vatandaş büyük ilgi gösterdi. Kartal'da 20 mahalleden 16 kişilik takımların yarıştığı mücadelenin başlama işaretini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel verdi.

Kartal Belediyesi'nin inşa ederek hizmete kazandırdığı Dragos Su Sporları Merkezi bu yıl da Kabotaj Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen etkinliklerden ilki tekne gezisi oldu. Kartal Adalar İskelesi'nden hareket eden ücretsiz tekne gezisine katılan vatandaşlar 4 saat boyunca Adalar'ın etrafında gezdi. Gezi teknesi daha sonra Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi'ni de denizden selamladı. Günün diğer etkinlikleri ise saat 15.00'ten sonra başladı. Kartal mahallelerinin denizde yarışmasını sağlayan ve artık geleneksel hale gelen 'Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları' Dragos Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Her mahalleden 16 kişilik bir takımın mücadele ettiği yarışmanın başlama işaretini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel verdi. Mahalle muhtarlarının da katıldığı yarışmada şampiyonluğu göğüsleyen takım Uğur Mumcu Mahallesi takımı oldu. İkinciliği Kordonboyu Mahallesi, üçüncülüğü ise Yunus Mahallesi takımları kazandı.

'KABOTAJ BAYRAMI'NIN RUHUNU YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Denizlerin önemine vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, '1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı hafta sonu olması nedeniyle pazar günü kutluyoruz. Mahallemizdeki komşularımızla beraber su sporları iskelemizdeyiz. Kabotaj Bayramı'nın ruhunu da yakalamaya çalışıyoruz. Aslında denizlerdeki özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın yıl dönümünde suda yapılabilecek birçok sporu komşularımızla paylaşmaya çalışıyoruz' dedi.

'ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE KANO, KÜREK VE YELKEN EĞİTİMİ VERİYORUZ'

Kartal'ın 20 mahallesi olduğunu ve mahallelerin hepsinin yarışmada takım kurduğunu belirten Yüksel, şunları ekledi:

'Hem komşularımız hem muhtarlarımız burada yarışıyorlar. Ardından bir kürek yarışı başlayacak, bu yarışta da yine Kartal'daki çocuklarımız, gençlerimiz ve komşularımız olacak. Sonra yüzme yarışı gerçekleşecek. Yelken yarışı ve aklınıza gelebilecek su sporuyla ilgili birçok aktiviteyi burada yapmaya çalışıyoruz. 3 tarafı denizlerle çevrili Marmara'da aklınıza gelebilecek bütün aktiviteleri yapabilecek imkanlar var. Vatandaşların denizlerimizden daha çok faydalanabilmesi için belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aktivitelerimizin çoğu ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde kano, kürek ve yelken eğitimi de veriyoruz. Şimdi bugün bu yarışta bunun meyvelerini yiyeceğiz. Kendi sporcularımız da var, ilk defa katılanlar da var. Bu vesileyle Kabotaj Bayramındaki kazanımları elde etmemizle başrol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla, minnetle yad ediyoruz. Daha ileriye götürebilmek için de çalışmaya devam edeceğiz. Bayramın doyasıya coşkusu Kartal'da yaşanıyor.'

Etkinlik kapsamında Dragon bot yarışları devam ederken bu kez de 16 yaş altı kızlar, erkekler ve büyükler olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen yüzme yarışları başladı. Dubalarla işaretlenen parkuru yüzerek tamamlayan sporculara madalyalarının yanı sıra hediye de takdim edildi. Denizdeki bir diğer yarışmanın adresi ise kürek takımları oldu. Profesyonel sporculardan oluşan takımlar kıyasıya bir mücadele sergilediler. Fly- Board sporcusu ve Türkiye, Avrupa ve Balkanlar Şampiyonu Ali Komşusu da renkli bir gösteri gerçekleştirdi. Deneyimli sporcu açtığı bayrağı denizden gelerek Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ulaştırdı.

Dragon Bot yarışlarını kazanan mahalle takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi. Oldukça kalabalık etkinliklere sahne olan Dragos Su Sporları Merkezi'nde etkinlikler Bahadır Sağlam konseri ile sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel