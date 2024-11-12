Kartal'da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi

Kartal'da 3 katlı bir binada 2'nci kattaki dairenin balkonunun çökmesi korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

ÇÖKMENİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay, 22.30 sıralarında, Atalar Mahallesi, Uzay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken bina sakinleri tahliye edildi, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.