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Karslı vatandaş her gün tilki besliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karslı vatandaş her gün tilki besliyorKARS Kars'ta köye karını doyurmak için inen tilkiyi, vatandaş eliyle besliyor.

Karslı vatandaş her gün tilki besliyor

KARS Kars'ta köye karını doyurmak için inen tilkiyi, vatandaş eliyle besliyor.

Kars merkez Esenyazı köyünde yaşayan Adem Turan'ın evine gelen kızıl tilki, hem karnını doyuruyor. Hem de aile ile gönül bağı kuruyor.

Her gün aynı saatlerde Adem Turan'ın evine gelen kızıl tilki, avluya kadar girerek, içeride kendisi için poşet içerisinde bırakılan yiyecekleri alıp dışarı çıkarak karnını doyuyor. Bazen de aileye ait içerisinde yiyecek olmayan poşetleri alıp kaşan tilki ile aile arasında renkli anlar yaşanıyor. Köye geldiğini ifade eden Adem Turan, "Köye geldim, baktım tilki yaklaştı. Ekmek uzattım, hayvan aç, ekmeği uzattıkça o da yedi. Önce çekinerek geliyordu. Daha sonra alıştı geldi. Bakıyoruz birkaç saat ortadan kayboluyor. Daha sonra bakıyorum kapıya gelmiş. Resmen aynı bir evcil hayvan gibi, oynamayı seviyor. Köyde fazla köpekte yok. Kaçmıyor, sevimli bir şey" dedi.

Öte yandan her gün Adem Turan'ın evine gelen kızıl tilki, burada karnını doyurduktan sonra doğal ortamına dönüyor. Turan ailesi tilki evlerinin önüne gelmediği zaman merak ederek bekliyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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