Karşıyaka sahilinde müzik şöleni - Haberler

KODA'nın, Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrabasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman'dan oluşan trioya eşlik ettiği müzik şöleni, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Alanı dolduran her yaştan yüzlerce Karşıyakalı, Kerem Görsev Trio ve KODA'nın uyumunu hayranlıkla izledi. Sanatçıların seslendirdiği eserlere büyük coşkuyla eşlik eden vatandaşlar, hem unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçılara hem de organizasyonu düzenleyen Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye, yaz aylarında gerçekleştireceği etkinliklerle Karşıyakalıları kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.

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