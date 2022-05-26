Karşıyaka sahilinde müzik şöleni - Haberler

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Karşıyaka sahilinde müzik şöleni

Bültenler - Güncel
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Karşıyaka sahilinde müzik şöleni

Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA) ve Kerem Görsev Trio, dün akşam Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda muhteşem bir konser verdi.

KODA'nın, Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrabasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman'dan oluşan trioya eşlik ettiği müzik şöleni, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Alanı dolduran her yaştan yüzlerce Karşıyakalı, Kerem Görsev Trio ve KODA'nın uyumunu hayranlıkla izledi. Sanatçıların seslendirdiği eserlere büyük coşkuyla eşlik eden vatandaşlar, hem unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçılara hem de organizasyonu düzenleyen Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye, yaz aylarında gerçekleştireceği etkinliklerle Karşıyakalıları kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.

Bültenler / Güncel

Kerem Görsev, Karşıyaka, Türkiye, Müzik, Güncel, Haberler

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