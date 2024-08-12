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Karşıyaka Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı, Eylem Başlattı

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İzmir'de, Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent A.Ş'den çıkarılan işçiler, belediye binası önünde eylem başlattı. İşçiler, düzenli maaş alamadıklarını ve geçinememekten şikayet ettiler.

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent A.Ş'den çıkarılan işçiler eylem başlattı.

Belediye binası önünde toplanan bir grup, alkışlar eşliğinde sloganlar attı.

Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, Karşıyaka Belediyesine bağlı şirkette çalışan işçilerin maaşlarını düzenli olarak alamadıklarını, taksit taksit ödeme yapıldığını söyledi.

Bu nedenle çalışanların geçinemediğini aktaran Gümüştekin, şöyle konuştu:

"30 Temmuz'da bir eylem gerçekleştirdik sosyal tesislerde. Sosyal tesisleri kapattık, maaşımızı alamadığımız için işten kaçınma hakkımızı kullandık. Çünkü bir önceki hafta 6 bin lira Haziran ayından maaşımız yatmıştı. Aslında tamamı yatması gerekirken, 6 bin lira yattığı için arkadaşlarımız bu eylemi yaptılar. Daha sonrasında 2 gün daha kapatıldığı için bir savunma istemi gerçekleşti şirket tarafından, zarara uğratılması gerekçesiyle. Daha sonra arkadaşlar savunmalarını da yazdılar. Ancak henüz disiplin kurulu bile görülmeden 93 arkadaşımızın iş akitleri feshedildi."

Gümüştekin, işten çıkarılan 93 kişinin sadece eyleme katılanlar olmadığını belirterek, "Sadece eyleme katılanlar değil, işten çıkarılanlar arasında belediye binasında da çalışanlar, eylemle hiç alakası olmayan arkadaşlarımız var. Belediye binası önünde direnmeye devam edeceğiz. Tabii ki görüşmelerimiz, yasal sürecimiz olacak, mahkemeye başvuracağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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