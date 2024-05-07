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Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı sessizliğini bozdu: Arkadaşımız kurallara uydu

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İzmir Karşıyaka'da bir nikah sırasında dua yapılmasına izin vermeyerek dua eden kişinin elinden mikrofonu alan nikah memuru gündem oldu. Memurla ilgili soruşturma başlatılırken Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal, "Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır." açıklamasında bulundu. Ünsal, ayrıca "Müslümanlık dua etmekle olmuyor." diyerek memurun, başka dinden insanlar yapsa mikrofonu onlardan da alacağını tahmin ettiğini ifade etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmeyen memur hakkında soruşturma başlatılırken Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal'dan da açıklama geldi. Memurun, yaptığı hareketle kurallara uygun davranmaya çalıştığını belirten Yıldız, "Keşke bu duayla ilgili önceden bilgi verilseydi. Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum." dedi.

"İSLAMİYETLE İLGİLİ NE TÜR BİR SORUNUNUZ VAR?"

Karşıyaka Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesine tepki göstererek "Vatandaş dua devam ederken müzikle kesilmeye çalışıldı. Bu nasıl bir tahammülsüzlük. İslamiyet ile ilgili ne tür bir sorununuz var? Dua size nasıl bir rahatsızlık verdi. Bunların Karşıyaka'da yaşanması bizi üzmekte. Siz de aynı düşüncelere sahipseniz ve orada yapılan hareketi onaylarsanız üzülürüm. Böyle olmayacağına inanıyorum. Oradaki yetkililerle ilgili gerekeni yapın." dedi.

"BAŞKA BİR DİNDEN OLSALARDI YİNE MİKROFONU KAPATIRDI"

Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal, bu sözler üzerine kamu kurumlarında resmi prosedürlere göre işlem yapıldığını belirterek soruşturmayı hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Bizde Medeni Kanuna göre nikah kıyılıyor. Müftülüklerde de imam nikahı kıyılıyor. Burada mesele izinsiz söz alınması. Buradan izinsiz söz alsanız sizi uyarmamız gerekiyor. Keşke bu duayla ilgili önceden bilgi verilseydi. Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum. Burada herkes Müslüman, kalkıp duaya bağlanmamalı. Müslümanlık dua etmekle olmuyor. Konu yargıya taşındı. Biz de takipçisi olacağız. Bu konunun daha fazla konuşulmasına gerek yok. Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır. Başka bir dine mensup insanlar da olsaydı yine mikrofonu alacağını tahmin ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Zübeyde Hanım Nikah Salonu'ndaki nikah töreni sırasında bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istemiş ancak nikah memuru tarafından engellenmişti. Nikah memuru, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." demiş, daha sonra nikah memuru, dua okuyan kişinin elinden mikrofonu almıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatmış, İçişleri Bakanlığı da iddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka İzmir Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (26)

NİTTERSAN:

Şahsen başka dinden olsaydı hoşgörülü olacağınız herkese gönlünüzü açacağınız medeniyet timsali insanlara dönüşürdünüz…

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Nurullah Aydın:

Zamanında denize döktükten sonra tekrar karaya çıkmış bunlar...

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Murat Kılıç:

Bu ülkede meclisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk dualarla açmadı mı. Meclisten ala kamusal alan mı var. Açık açık söyleyin biz Müslüman değiliz. İslama düşmanız diye.

yanıt39
yanıt8
ŞAŞKIN:

"Eğer duanız olmasa ne kıymetiniz vardır!" [Furkan/77] buyuruyor Allah. Karşıyaka Bld Başkanı: "Müslümanlık dua etmekle olmuyor" demiş. Karşıya halkının eğer Allah katında biraz kıymeti, değeri duası varsa bu kıymetsizi, değersizi istifaya davet eder...

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Özer Doğan:

imansızların Dine bakışından Ne bekliyorsunuz

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AYHAN BAYRAK:

Yer İzmir daha ne beklersin bunlardan sıcak mekan onları bekliyor

151
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ben hur:

Başka din dediğin kilisede nikah kıyıyor.

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yanıtYanıtla
Osman Simsek:

Helal sana kardesim ne guzel soyledin

yanıt100
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haluk uymaz:

????

yanıt0
yanıt9
Emin Tas:

Türkiye deki Laikler hristiyanliga Yahudilere düşman değil bunlar İslam'a dusman bir savaş cikmadan herkes safını belli etsin

289
78
yanıtYanıtla
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