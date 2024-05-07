Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı sessizliğini bozdu: Arkadaşımız kurallara uydu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmeyen memur hakkında soruşturma başlatılırken Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal'dan da açıklama geldi. Memurun, yaptığı hareketle kurallara uygun davranmaya çalıştığını belirten Yıldız, "Keşke bu duayla ilgili önceden bilgi verilseydi. Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum." dedi.

"İSLAMİYETLE İLGİLİ NE TÜR BİR SORUNUNUZ VAR?"

Karşıyaka Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesine tepki göstererek "Vatandaş dua devam ederken müzikle kesilmeye çalışıldı. Bu nasıl bir tahammülsüzlük. İslamiyet ile ilgili ne tür bir sorununuz var? Dua size nasıl bir rahatsızlık verdi. Bunların Karşıyaka'da yaşanması bizi üzmekte. Siz de aynı düşüncelere sahipseniz ve orada yapılan hareketi onaylarsanız üzülürüm. Böyle olmayacağına inanıyorum. Oradaki yetkililerle ilgili gerekeni yapın." dedi.

"BAŞKA BİR DİNDEN OLSALARDI YİNE MİKROFONU KAPATIRDI"

Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal, bu sözler üzerine kamu kurumlarında resmi prosedürlere göre işlem yapıldığını belirterek soruşturmayı hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Bizde Medeni Kanuna göre nikah kıyılıyor. Müftülüklerde de imam nikahı kıyılıyor. Burada mesele izinsiz söz alınması. Buradan izinsiz söz alsanız sizi uyarmamız gerekiyor. Keşke bu duayla ilgili önceden bilgi verilseydi. Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum. Burada herkes Müslüman, kalkıp duaya bağlanmamalı. Müslümanlık dua etmekle olmuyor. Konu yargıya taşındı. Biz de takipçisi olacağız. Bu konunun daha fazla konuşulmasına gerek yok. Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır. Başka bir dine mensup insanlar da olsaydı yine mikrofonu alacağını tahmin ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Zübeyde Hanım Nikah Salonu'ndaki nikah töreni sırasında bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istemiş ancak nikah memuru tarafından engellenmişti. Nikah memuru, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." demiş, daha sonra nikah memuru, dua okuyan kişinin elinden mikrofonu almıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatmış, İçişleri Bakanlığı da iddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmişti.