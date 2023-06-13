Karşı şeride geçip tankerle çarpışan araçtaki amca yeğen hayatını kaybetti

UŞAK Kontrolü kaybolup karşı şeride geçerek tankerle çarpışan hafif ticari araçta yolculuk eden amca yeğen hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak - İzmir karayolu Gediz yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü henüz belli olmayan 20 ACY 958 plakalı hafif ticari araç kontrolü kaybolması sonucunda karşı şeride geçerek K.İ. idaresindeki 42 DKM 81 plakalı tankerle çarpıştı. Öte yandan T.S. idaresindeki 64 LL 751 plakalı kamyonun da kazaya karışmamak için yaptığı manevrada orta refüje çıkarak durdu. Çarpma etkisiyle hafif ticari araçtaki amca yeğen Osman Bulut ve Tolga Bulut yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola savrulan amca yeğenin ekiplerce hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından amca yeğenin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.