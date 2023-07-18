Karşı şeride geçen otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü

Eskişehir'de, traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Eskişehir- Mihalıççık kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eskişehir'den Mihalıççık'a doğru giden Süleyman Kandemir yönetimindeki 26 DB 018 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı şeride geçerek M.Z. idaresindeki römorkunda hububat taşınan 26 YA 334 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılan Süleyman Kandemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yatarken sürücü M.Z. olayı yaralı olarak atlattı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.