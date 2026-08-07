AK Parti Gençlik Kolları Yöneticisi Kazada Hayatını Kaybetti

AK PARTİ KIRIKKALE GENÇ KOLLARI'NDA YÖNETİCİYMİŞ

Bolu'da D-100 kara yolunda karşı şeride geçen otomobilin, başka bir otomobil ile çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Batuhan Aslıyüce'nin AK Parti Kırıkkale İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

Mutlu YUCA/Bolu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı