AK Parti Gençlik Kolları Yöneticisi Kazada Hayatını Kaybetti
Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Kırıkkale İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Batuhan Aslıyüce hayatını kaybetti. Karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu yaşanan kaza büyük üzüntü yarattı.
AK PARTİ KIRIKKALE GENÇ KOLLARI'NDA YÖNETİCİYMİŞ
Bolu'da D-100 kara yolunda karşı şeride geçen otomobilin, başka bir otomobil ile çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Batuhan Aslıyüce'nin AK Parti Kırıkkale İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.
Mutlu YUCA/Bolu,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı