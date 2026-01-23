Haberler

Kağızman-Tuzluca kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ile Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar zaman zaman yoğun tipiye dönüşüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
